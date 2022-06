F1, Nikita Mazepin: “I risultati di Mick Schumacher? Direi che parlano da soli…” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nikita Mazepin va all’attacco. Il pilota russo, escluso dalla line-up della Haas prima dell’inizio del Mondiale di F1 (venendo sostituito da Kevin Magnussen), a causa dello scoppio del conflitto bellico fra il suo Paese e l’Ucraina, non risparmia commenti su quello che sarebbe dovuto essere il suo compagno di box, ossia Mick Schumacher. Mazepin, intervistato da MatchTV, ha affermato: “Le difficoltà di Schumacher? I suoi risultati parlano da soli, Direi. Non ho altro da dire su di lui”. Una “sentenza” che in questo momento trova forza anche negli zero punti raccolti dal pilota tedesco che certamente è sulla graticola. Tornando su sé stesso il russo ha poi detto: “Per quanto mi riguarda, mi metterò al volante alla prima occasione. È ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022)va all’attacco. Il pilota russo, escluso dalla line-up della Haas prima dell’inizio del Mondiale di F1 (venendo sostituito da Kevin Magnussen), a causa dello scoppio del conflitto bellico fra il suo Paese e l’Ucraina, non risparmia commenti su quello che sarebbe dovuto essere il suo compagno di box, ossia, intervistato da MatchTV, ha affermato: “Le difficoltà di? I suoida soli,. Non ho altro da dire su di lui”. Una “sentenza” che in questo momento trova forza anche negli zero punti raccolti dal pilota tedesco che certamente è sulla graticola. Tornando su sé stesso il russo ha poi detto: “Per quanto mi riguarda, mi metterò al volante alla prima occasione. È ...

Pubblicità

oursisthefury96 : RT @Gazzetta_it: F1 Nikita Mazepin: 'Mick Schumacher? Parlano i risultati' - Gazzetta_it : F1 Nikita Mazepin: 'Mick Schumacher? Parlano i risultati' - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1 | Nikita Mazepin ha criticato Mick Schumacher, aggiungendo di voler tornare in Formula 1: il caso-Magnussen lo fa s… - FormulaPassion : #F1 | Nikita Mazepin ha criticato Mick Schumacher, aggiungendo di voler tornare in Formula 1: il caso-Magnussen lo… - cosimoquaranta : @F1 @MercedesAMGF1 @PierreGASLY Mi chiedo quale sarebbe stato il nome per Nikita Mazepin… ?? -