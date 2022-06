F1 | Giancarlo Minardi | “Il Mondiale non è finito Ferrari conservativa in Canada Tanti episodi sfavorevoli”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Amarezza e delusione: sono questi i sentimenti che si provano indopo l’ottavo round del2022 di F1. Sul tracciato cittadino di Baku (Azerbaijan) la Rossa andava a caccia di un risultato che potesse permetterle di rilanciarsi per il titolo, ma l’esito della domenica azera è stato decisamente infausto. Il doppio ko delle monoposto del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz ha avuto delle conseguenze altamente negative. L’uno-due Red Bull, con l’olandese Max Verstappen vincitore e il messicano Sergio Perez secondo, ha avuto riflessi nella classifica impor: il neerlandese comanda con 150 punti, 21 in più del compagno di team e 34 in più di Leclerc; la scuderia di Milton Keynes può vantare 80 lunghezze di margine nella graduatoria costruttori rispetto a quella di Maranello. Un’analisi su quanto ...