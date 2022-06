EY traccia un percorso verso il futuro sostenibile delle aziende italiane (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le conseguenze che derivano dall’attuale situazione geopolitica, tra cui l’urgenza legata agli approvvigionamenti delle materie prime e in particolare quelle energetiche, hanno ulteriormente aumentato la consapevolezza e sensibilità delle aziende italiane verso la sostenibilità. Un percorso di sempre maggiore e migliore integrazione della sostenibilità nel business come rivela il report EY “Seize the Change – futuri sostenibili” secondo il quale le imprese italiane si stanno impegnando ad affrontare concretamente il tema della sostenibilità, anche se la strada da percorrere è ancora lunga. La visione generale della sostenibilità, fino a non molto tempo fa, riconduceva esclusivamente a tematiche ambientali ed ecologiche, mentre oggi la troviamo radicata anche nel ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le conseguenze che derivano dall’attuale situazione geopolitica, tra cui l’urgenza legata agli approvvigionamentimaterie prime e in particolare quelle energetiche, hanno ulteriormente aumentato la consapevolezza e sensibilitàla sostenibilità. Undi sempre maggiore e migliore integrazione della sostenibilità nel business come rivela il report EY “Seize the Change – futuri sostenibili” secondo il quale le impresesi stanno impegnando ad affrontare concretamente il tema della sostenibilità, anche se la strada da percorrere è ancora lunga. La visione generale della sostenibilità, fino a non molto tempo fa, riconduceva esclusivamente a tematiche ambientali ed ecologiche, mentre oggi la troviamo radicata anche nel ...

Pubblicità

liakadhija : RT @IerardiMichele1: Se di me cercassi un giorno e non trovassi traccia oh non dovrai rattristarti io non sono mai esistito ho solo percors… - n_e_s_s_uno : RT @IerardiMichele1: Se di me cercassi un giorno e non trovassi traccia oh non dovrai rattristarti io non sono mai esistito ho solo percors… - giuseverzz : RT @IerardiMichele1: Se di me cercassi un giorno e non trovassi traccia oh non dovrai rattristarti io non sono mai esistito ho solo percors… - Frances83659171 : RT @IerardiMichele1: Se di me cercassi un giorno e non trovassi traccia oh non dovrai rattristarti io non sono mai esistito ho solo percors… - OfloareOfloare1 : RT @IerardiMichele1: Se di me cercassi un giorno e non trovassi traccia oh non dovrai rattristarti io non sono mai esistito ho solo percors… -