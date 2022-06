Pubblicità

casillo_alfonso : RT @MilanUntoldStor: #happybirthday Oggi compie gli anni Massimo Oddo. Arriva al Milan dopo il mondiale del 2006. Per lui 80 presenze e 2… - ForzaMilanTweet : BUON COMPLEANNO A... #MassimoOddo che compie 46 anni! Ha giocato nel #Milan dal 2006-'07 al 2011-'12. 80 presenze e… - gilnar76 : Tanti auguri a Oddo: l’ex rossonero compie 46 anni – FOTO #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan… - Dando_68 : RT @MilanUntoldStor: #happybirthday Oggi compie gli anni Massimo Oddo. Arriva al Milan dopo il mondiale del 2006. Per lui 80 presenze e 2… - milansette : Ex Milan, tanti auguri a Oddo: l'ex terzino compie 46 anni #acmilan #rossoneri -

Pianeta Milan

...di spettatori presenti infatti supererà anche quelli di Reggio Emilia per lo scudetto delin ... ma abbiamo tutta l'intenzione di ribaltare il risultato " è la tesi di Massimoalla vigilia ...... come le promozioni in A di Galeone, Zeman e, e quelle in B di Ivo Iaconi e Eusebio Di Francesco. A fine serata sono state messe all'asta diverse maglie prestigiose, donate da Massara (), ... Ex Milan – Oddo: “Futuro al Padova Non ho ancora sentito la dirigenza” Ne ha parlato Davide Palliggiano ai microfoni della CMIT TV: “Tra le squadre a cui piace Asensio c’è il Milan e ha un canale privilegiato con il Real Madrid. Al Real farebbe piacere lasciarlo un altro ...Maldini pronto ad affondare il colpo Mercato Milan, dalla Spagna assicurano: Jorge Mendes, agente di Asensio, spinge per la partenza dell’esterno: Maldini pronto. Come riportato da Cadena SER, Jorge M ...