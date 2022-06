EV | venerdì conferenza stampa su gestione rifiuti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma –17 giugno, alle ore 11.30, presso la sala Leone al 2° piano in via Petroselli 45, si terrà laorganizzata da Europa Verde Roma e Lazio e dal gruppo Capitolino Europa Verde Ecologista dal titolo “LE ALTERNATIVE ALL’INCENERIMENTO. UN ALTRO MO(N)DO È POSSIBILE!” durante la quale verranno illustrate le soluzioni dideialternative all’inceneritore. Interverranno: Marco Cacciatore, consigliere capogruppo Europa Verde – Regione Lazio, Ferdinando Bonessio, consigliere capogruppo di Europa Verde – Roma Capitale, Marta Bevilacqua e Guglielmo Calcerano co-portavoce Europa Verde Roma, Simona Saraceno e Filiberto Zaratti co-portavoce Europa Verde Lazio. “A partire dai dati ufficiali, illustreremo nei dettagli le soluzioni alternative all’incenerimento per i ...