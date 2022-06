Estorsioni anche su Facebook: 15 arresti per mafia a Latina. I Ciarelli chiedevano soldi tramite i social (Di mercoledì 15 giugno 2022) È in corso dall'alba di oggi un'operazione della Polizia di Stato di Latina, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, per dare esecuzione a 15 ordinanze di custodia cautelare emesse ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 giugno 2022) È in corso dall'alba di oggi un'operazione della Polizia di Stato di, coordinata dalla Direzione distrettuale antidi Roma, per dare esecuzione a 15 ordinanze di custodia cautelare emesse ...

Pubblicità

leggoit : Estorsioni anche su Facebook: 15 arresti per mafia a Latina. I Ciarelli chiedevano soldi tramite i social - AnsaLiguria : Estorsioni al Genoa: chiesto il processo per 16 ultras. In tre erano anche finiti in carcere #ANSA - ilfaroonline : Mafia Pontina, estorsioni a imprenditori e commercianti anche dal carcere - Piergiulio58 : Estorsioni al Genoa: chiesto il processo per 16 ultras. In tre erano anche finiti in carcere - Cronaca - ANSA - barbaraboc : La procura chiede il processo per 16 ultrà: minacce, estorsioni al Genoa ma anche fatture false per evadere le tass… -