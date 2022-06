Estorsione ad Appendino | iniziato il processo per Pasquaretta

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Prima udienza delche vede imputato l’ex portavoce della sindaca Chiara, Luca, accusato di presuntaai danni die della viceministro Laura Castelli. La vicenda, risalente al 2018, rientra in un’inchiesta più vasta che annovera sei imputati.Secondo l’accusa del pm Gianfranco Colace, dopo la cessazione del suo rapporto di collaborazione con la sindaca,avrebbe esercitato pressioni per ottenere nuovi incarichi. L’ex portavoce però respinge l’addebito ee Castelli non si sono costituite parte civile. Il tribunale ha respinto una eccezione degli avvocati sulla utilizzabilità di alcune intercettazioni telefoniche e non ha accolto la proposta presentata dalla difesa di uno degli imputati, Giuseppe ...

