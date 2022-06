Erdogan, se non cambiano manterremo veto su Svezia - Finlandia (Di mercoledì 15 giugno 2022) "Fino a che non agiranno in modo concreto non cambieremo la nostra posizione". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, ribadendo l'opposizione di Ankara all'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022) "Fino a che non agiranno in modo concreto non cambieremo la nostra posizione". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip, come riporta Anadolu, ribadendo l'opposizione di Ankara all'...

