“Era il mio mito”: grande dolore per Urbano Cairo – lutto nel mondo del Torino (Di mercoledì 15 giugno 2022) Grave lutto per il presidente del Torino, Urbano Cairo: il mondo granata piange la scomparsa di un grande protagonista e tifoso storico. Si è spento nella giornata di ieri un grande tifoso del Torino Calcio, un uomo che ha avuto un ruolo attivo negli ultimi anni della squadra granata e nell’arrivo dell’attuale presidenza. Sì, perché se Urbano Cairo ha deciso di fare il grande passo e di investire sulla società del cuore è perché Giuseppe Cairo, suo padre, e Maria Giulia, la madre, lo convinsero a fare il grande passo. Era il 2005, Giuseppe aveva avuto dei problemi di salute che avevano fatto preoccupare tutta la famiglia e Urbano, il ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Graveper il presidente del: ilgranata piange la scomparsa di unprotagonista e tifoso storico. Si è spento nella giornata di ieri untifoso delCalcio, un uomo che ha avuto un ruolo attivo negli ultimi anni della squadra granata e nell’arrivo dell’attuale presidenza. Sì, perché seha deciso di fare ilpasso e di investire sulla società del cuore è perché Giuseppe, suo padre, e Maria Giulia, la madre, lo convinsero a fare ilpasso. Era il 2005, Giuseppe aveva avuto dei problemi di salute che avevano fatto preoccupare tutta la famiglia e, il ...

Pubblicità

ale_dibattista : Ricordate la storiella di Draghi nuovo Churchill, unico leader europeo, il solo capace di controllare spread e merc… - GoalItalia : Vlahovic sul passaggio in bianconero: 'Avevo solo un club in mente, perché la Juve è la Juve. Mi identifico nel lor… - lapoelkann_ : Il 9 giugno nasceva zio Edoardo. Era un buono, un puro, come pochi in questo mondo. L'ho amato e lo amerò per sempr… - I_scr3am : @chiaravix Nel 1998 il mio computer aveva un hard disk da 4Gb. All'epoca era una capienza di tutto rispetto. - annadl52 : @chilhavistorai3 Vorrei esprimere il mio disagio X le reti rai sono 3 settimane che nn vediamo le reti rai neanche… -