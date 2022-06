(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - ''Unche riguarda lelo stiamo cercando di costruire. Io misi posa inserire nelladi bilancio; sarei molto felice di fare l'ultimacon la modifica di un criterio che oggettivamente è fuori dalla storia'' e chetuisce la ''parte aggiuntiva di un percorso che va fatto''. Lo afferma il viceministro dell'Economia, Laura, nel corso dell'audizione nella commissione Finanza territoriale e federalismo fiscale. ''Miche questi ultimi 8-9 mesi di legislatura servano per chiudere alcuni tasselli che io ritengo siano necessari. E poi sarebbe bello completarli per lasciarli nelle mani dellalegislatura'', sottolinea.

Pubblicità

TV7Benevento : **Enti: Castelli, 'meccanismo costi standard province mi auguro in prossima manovra'** - - TV7Benevento : Enti: Castelli, 'serve disegno unico finalizzato a livello uniforme servizi' - - infoiteconomia : Enti locali e PA, Castelli, 'con notifiche digitali tuteliamo contribuente e aiutiamo Stato' - infoiteconomia : Enti locali e PA, Castelli, con notifiche digitali tuteliamo contribuente e aiutiamo Stato -

Il Sannio Quotidiano

Lo afferma il viceministro dell'Economia, Laura, nel corso dell'audizione nella commissione Finanza territoriale e federalismo fiscale sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee ...... il Jazz del grande fisarmonicista Gianni Coscia con la cantattrice Anna Maria, il ... ogni proiezione sarà introdotta da un esperto/a di cinema o in collaborazione con associazioni/... Enti: Castelli, 'serve disegno unico finalizzato a livello uniforme servizi' Roma, 15 giu. (Adnkronos) - ''Federalismo fiscale, autonomia differenziata e perequazione infrastrutturale devono obbligatoriamente far parte di un unico disegno, finalizzato ad assicurare un livello.Arrivano misure più restrittive per ammirare una delle meraviglie naturali tra le più belle d’Italia: ora non vi si potrà più accedere con auto o camper.