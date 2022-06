Eni | taglio del gas senza spiegazioni | si teme nuovo stop Con la clausola take or pay minimi garantiti | ma

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Fonti accreditate riferiscono ad Affaritaliani.it che al momento rimangono in vigore i contratti "or pay" Segui su affaritaliani.it

Ora tocca anche all'Italia: oggi ilsarà del 15%. La stretta, dunque, coinvolge anche l'Italia. Lo annuncia. 'ha ricevuto comunicazione di una limitata riduzione dei flussi dal ...continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti". ... Nella stessa giornata, Gazprom ha annunciato anche un nuovoalle forniture alla Germania ...Gazprom risponde alle sanzioni bloccando il gas per la Polonia 12 Mag Cingolani: “Italia in economia di guerra. Se forniture gas non interrotte, avremo un inverno tranquillo” 8 Mag Crisi in Ucraina: s ...Poche ore prima il colosso russo Gazprom aveva avvertito Eni: taglieremo le forniture del 15 per cento. E così ha fatto. I 5 milioni di metri cubi in meno asciugano l'importazione giornaliera, ...