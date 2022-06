Eni | “Gazprom ha ridotto il flusso di gas verso l’Italia del 15% | almeno per oggi” La Russia non ha spiegato le ragioni della diminuzione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Gazprom comunica a Eni la riduzione del 15% dei flussi di gas. Il gruppo italiano monitora l'evoluzione della situa… - reportrai3 : Tra le società occidentali coinvolte nella vendita di Yukos, colosso del petrolio russo di fine anni ‘90, anche Eni… - classcnbc : +++#Gazprom comunica a #Eni una riduzione del 15% dei flussi di #gas verso l'Italia per oggi. Eni 'continuerà a mon… - malinca73 : RT @Agenzia_Ansa: Gazprom comunica a Eni la riduzione del 15% dei flussi di gas. Il gruppo italiano monitora l'evoluzione della situazione… - TitoZazzarini : @NathalieTocci Se non fosse grave, ciò che scrivete sarebbe ridicolo... LIVE - La Russia riduce le forniture di ga… -

12.35taglia del 15% forniture aha comunicato una limitata riduzione delle forniture digas per la giornata di oggi, pari a circa il 15%". Lo conferma un portavoce, mentre l' azienda assicura che "continuerà a moni ...Un portavoce, interpellato dall'Ansa, "conferma cheha comunicato una limitata riduzione delle forniture di gas per la giornata di oggi, pari a circa il 15%. Le ragioni della diminuzione ...Investing.com - Un giorno dopo la Germania, anche l'Italia vedrà una riduzione dei flussi di gas dalla Russia. Stando a quanto comunicato da Gazprom (MCX:GAZP) ad Eni SpA (BIT:ENI), la società russa t ...La guerra in Ucraina entra nel suo 112° giorno. Kiev lancia un nuovo appello all'Italia e all'Occidente: "Darci più armi non significa escalation ma difendere la vita degli ucraini". L'ex presidente M ...