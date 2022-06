Emma Marrone, malore durante il concerto: si ferma tutto | Ecco cos’è successo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Emma Marrone durante il concerto ferma tutto per un problema: Ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda Dalla voce meravigliosa, la sua grinta ha conquistato milioni di fan che ama la sua schiettezza, il suo fare spettacolo e il suo essere artista in tutti i sensi: stiamo parlando di lei, alcuni la definiscono l’erede di Loredana Bertè, la bellissima Emma Marrone. Una voce straordinaria ha regalato tantissimi brani di successo ai propri fan tra cui Dimentico tutto, Calore, Arriverà e Cercavo amore. durante il concerto è avvenuto un episodio che ha lasciato tutti senza parole. curiosità (foto web)Emma è una ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 15 giugno 2022)ilper un problema:cosa è, i dettagli della vicenda Dalla voce meravigliosa, la sua grinta ha conquistato milioni di fan che ama la sua schiettezza, il suo fare spettacolo e il suo essere artista in tutti i sensi: stiamo parlando di lei, alcuni la definiscono l’erede di Loredana Bertè, la bellissima. Una voce straordinaria ha regalato tantissimi brani diai propri fan tra cui Dimentico, Calore, Arriverà e Cercavo amore.ilè avvenuto un episodio che ha lasciato tutti senza parole. curiosità (foto web)è una ...

