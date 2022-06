Emergenza Covid, Siulm: apertura del ministro per proroga ferme di medici e infermieri militari (Di mercoledì 15 giugno 2022) "Dopo i reiterati interventi del Siulm a favore della proroga della ferma e successiva stabilizzazione dei medici e infermieri militari reclutati per l’Emergenza sanitaria per il Covid 19, apprendiamo... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 15 giugno 2022) "Dopo i reiterati interventi dela favore delladella ferma e successiva stabilizzazione deireclutati per l’sanitaria per il19, apprendiamo...

Pubblicità

reportrai3 : É finita l'emergenza Covid, ma resta l'emergenza sanità. I pronto soccorso sono al collasso, bisogna recuperare mig… - RobertoBurioni : L'OMS, già distintasi per la tempestività nel dichiarare la pandemia da COVID l'11 marzo 2020, quando mezzo mondo e… - SHIN_Fafnhir : RT @microcerotis: @dukana2 Sesso in cambio di buoni spesa emessi nella fase più acuta dell’emergenza Covid 19 e destinati ai cittadini part… - microcerotis : @dukana2 Sesso in cambio di buoni spesa emessi nella fase più acuta dell’emergenza Covid 19 e destinati ai cittadin… - AURORA65388938 : RT @RobertoBurioni: L'OMS, già distintasi per la tempestività nel dichiarare la pandemia da COVID l'11 marzo 2020, quando mezzo mondo era g… -