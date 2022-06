Elezioni amministrative | la grande corsa verso il Centro e le campane a morto sui partiti

Pubblicità

matteorenzi : Il mio commento su referendum e elezioni amministrative - elio_vito : Spiace dirlo, ma i risultati delle liste di @forza_italia a queste elezioni amministrative, a parte il caso di Pale… - you_trend : ?? Il Partito Democratico è il partito che ha raccolto più voti in queste elezioni amministrative, ma è anche quello… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Meloni: «Puntuale come un orologio all’indomani delle elezioni amministrative, di fatto vinte da un centro destra trainat… - pierolacorazza : #Basilicata L'interrogativo è sempre lo stesso. Ma @rocifa1163 aveva informato @RaffaeleLaRegin prima di questa pag… -

Maria Elena Boschi fa il punto sulle, con un bilancio per Italia Viva: 'Al Comune si sceglie il sindaco e non l'ideologia. Abbiamo scelto quelli che ritenevano fossero i ...In difficoltà il M5s Si è concluso il primo turno delleper gli oltre 900 comuni che domenica scorsa hanno votato per rinnovare sindaco e consiglieri. Dopo i risultati, i ...Riascolta Draghi verso Kiev di 24 Mattino - Le interviste. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.L’AQUILA – I risultati delle elezioni amministrative e dei referendum sulla giustizia ci offrono un quadro non rassicurante. Da un lato la considerevole astensione, soprattutto nella ...