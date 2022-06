Elena forse uccisa con una zappa: l'avvocato della madre: "Spinta da forza sovrannaturale" (Di mercoledì 15 giugno 2022) "Ha agito come se non fosse lei, come se avesse avuto una forza sovrannaturale alla quale non ha potuto resistere e non c'è stato un pensiero che l'ha potuta frenare". Così l'avvocato Gabriele Celesti torna sulla... Leggi su today (Di mercoledì 15 giugno 2022) "Ha agito come se non fosse lei, come se avesse avuto unaalla quale non ha potuto resistere e non c'è stato un pensiero che l'ha potuta frenare". Così l'Gabriele Celesti torna sulla...

Pubblicità

PalermoToday : Elena forse uccisa con una zappa: l'avvocato della madre: 'Spinta da forza sovrannaturale' - VentagliP : RT @Elena25026303: The Jab - Elena - interrisnews : La madre ha colpito a morte la piccola #Elena forse per gelosia #15giugno #ElenaDelPozzo #infanticidio - Elena25026303 : The Jab - Elena - c_Davide : RT @Aleee1717: #Elena coloro che vogliono adottare un figlio sono soggetti a molteplici incontri con psicologi che ne attestano l'idoneità.… -