Elena del Pozzo raccontò alla mamma la sera prima con il padre e la nuova compagna | così è scattata la follia omicidia

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Un amore finito, che ha lasciato spazio a liti e veleni, accuse, vendette. Una bimba meravigliosa, i genitori che si sono rifatti una vita con nuove relazioni, ma non sono riusciti a risolvere il...

Pubblicità

rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - repubblica : Elena Del Pozzo è morta, uccisa dalla madre. Non c'era stato alcun rapimento [dal nostro inviato Salvo Palazzolo] - fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - leggoit : L'ultima notte di Elena Del Pozzo: la felicità a casa dei nonni, con il papà e la nuova compagna. «Così scattò la g… - Tp24it : Elena, la mamma ha confessato. Lo strazio del papà -

"Vi porto da", ha sussurrato all'orecchio di un carabiniere ieri mattina, rientrata a casa dagli ... Non sapevano ancora che durante la notte i pezzisuo racconto, già inverosimile, erano ...Poi fa scattare la messa in scena: avvisa per telefonofalso sequestro i genitori e il padre di, torna a casa e subito dopo, accompagnata dalla madre e dal padre, va dai carabinieri a ...E poi aggiunge: “Non ricordo la reazione della bambina mentre la colpivo, forse era ferma”. Sarebbe la gelosia il movente dell’omicidio di Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni uccisa lunedì a ...Splendida conferma della mezzofondista vicentina Elena Bellò che, ieri sera nei Paavo Nurmi Games di Turku tappa Gold del Continental Tour, si è confermata sotto la soglia dell’eccellenza dei due ...