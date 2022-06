Elena Del Pozzo | il legale della mamma | «Spinta da forza sovrannaturale | ha agito come se non fosse lei»

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 15 giugno 2022) La Sicilia e l’Italia sono ancora sotto choc per la storiapiccolaDel, uccisa a cinque anni dalla madre Martina Patti a Mascalucia, nel catanese. Un bigliettino scritto a mano, lasciato su un cuscino a forma di cuore da qualcuno insieme ad una bambolina, è apparso accanto alla buca dove è stato trovato sepolto il corpicinobambina, a circa 600 metri dalla casa di famiglia. Accanto al biglietto e al cuore, anche dei fiori di garofano e una bambolina di pezza. «Non so perché la tuaha deciso di farti questo. Anch’io sonoe amo mia figlia più di qualsiasi cosa al mondo. Non pensare che non ti abbia amato perché andare via con questo ricordo è terribile. Non si può perdonare ma si può cercare di capire che malgrado tutto sei stata amata», si legge nel ...