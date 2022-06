Elena Del Pozzo com' è morta | il racconto choc della mamma Martina Patti | «Guardava i cartoni | l' ho colpita con forza Non ricordo di averle fatto male»

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Ha ucciso la sua bimba di 5 anni con sette coltellate al collo e alla schiena. Poi ha preso il corpicino di, lo ha infilato in dei sacchi neri e lo ha seppellito nel terreno vicino...

rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - repubblica : Elena Del Pozzo è morta, uccisa dalla madre. Non c'era stato alcun rapimento [dal nostro inviato Salvo Palazzolo] - fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - leggoit : L'ultima notte di Elena Del Pozzo: la felicità a casa dei nonni, con il papà e la nuova compagna. «Così scattò la g… - Tp24it : Elena, la mamma ha confessato. Lo strazio del papà -

Io intanto stiravo': con queste parole la mamma diPozzo, la bambina di 5 anni uccisa a Mascalucia (Catania) , avrebbe confessato agli inquirenti l'omicidio. 'In serata saremmo dovute ..."Vi porto da", ha sussurrato all'orecchio di un carabiniere ieri mattina, rientrata a casa dagli ... Non sapevano ancora che durante la notte i pezzisuo racconto, già inverosimile, erano ...Splendida conferma della mezzofondista vicentina Elena Bellò che, ieri sera nei Paavo Nurmi Games di Turku tappa Gold del Continental Tour, si è confermata sotto la soglia dell’eccellenza dei due minu ...“Non ricordo cosa sia passato nella mia mente quando ho colpito mia figlia”, ha continuato a ripetere dopo aver fatto ritrovare il cadavere della piccola Elena, in un campo abbandonato, poco distante ...