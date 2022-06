Elena Dal Pozzo: Chi È La Mamma Martina Patti! (Di mercoledì 15 giugno 2022) Elena Dal Pozzo: dopo il presunto rapimento, si è scoperto che è stata la madre, Martina Patti, ad assassinare la bimba di 5 anni. Sulla Mamma sono arrivati ulteriori dettagli e testimonianze… Il caso della piccola Elena Dal Pozzo sta facendo discutere tutta l’Italia. Si tratta di un avvenimento sconcertante dal momento che, dopo la scomparsa della bambina di 5 anni, la madre aveva raccontato di un rapimento fatto da alcuni uomini incappucciati. In seguito, ha confessato di aver assassinato lei stessa la figlia, conducendo i carabinieri sul luogo in cui hanno potuto trovare il corpo. Ecco chi è Martina Patti, la madre di Elena, e cosa sappiamo finora. Elena Dal Pozzo: chi è Martina ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 15 giugno 2022)Dal: dopo il presunto rapimento, si è scoperto che è stata la madre,Patti, ad assassinare la bimba di 5 anni. Sullasono arrivati ulteriori dettagli e testimonianze… Il caso della piccolaDalsta facendo discutere tutta l’Italia. Si tratta di un avvenimento sconcertante dal momento che, dopo la scomparsa della bambina di 5 anni, la madre aveva raccontato di un rapimento fatto da alcuni uomini incappucciati. In seguito, ha confessato di aver assassinato lei stessa la figlia, conducendo i carabinieri sul luogo in cui hanno potuto trovare il corpo. Ecco chi èPatti, la madre di, e cosa sappiamo finora.Dal: chi è...

