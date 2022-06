Effetto elezioni sul Governo, i 5 Stelle avvisano Draghi. Ricciardi: “Ignorando noi il premier ignora gli italiani” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Primi effetti del risultato elettorale sul Governo. Dopo che il leader M5S, Giuseppe Conte, che ha appena incassato la sentenza del Tribunale di Napoli che ha salvato lo statuto dei Cinque Stelle e la sua elezione a presidente, aveva spiegato il deludente risultato delle amministrative come il presso pagato per il sostegno al Governo dei Migliori. Il Movimento 5 Stelle avvisa Draghi Concetto ribadito oggi dal suo vice, Riccardo Ricciardi: “Draghi deve capire che il Movimento è la prima forza di maggioranza, deve capire che nel momento in cui la prima forza di maggioranza pone dei temi non si può far finta di nulla, quindi Draghi deve rendere questo dialogo con il Movimento sicuramente più continuo rispetto agli ultimi tempi, perché sembra quasi che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Primi effetti del risultato elettorale sul. Dopo che il leader M5S, Giuseppe Conte, che ha appena incassato la sentenza del Tribunale di Napoli che ha salvato lo statuto dei Cinquee la sua elezione a presidente, aveva spiegato il deludente risultato delle amministrative come il presso pagato per il sostegno aldei Migliori. Il Movimento 5avvisaConcetto ribadito oggi dal suo vice, Riccardo: “deve capire che il Movimento è la prima forza di maggioranza, deve capire che nel momento in cui la prima forza di maggioranza pone dei temi non si può far finta di nulla, quindideve rendere questo dialogo con il Movimento sicuramente più continuo rispetto agli ultimi tempi, perché sembra quasi che ...

Pubblicità

FrancescoSamma2 : Le elezioni e il referendum di domenica hanno segnato la svolta. I leader che le hanno prese ora sono nel panico.… - MaxDevilMoro : RT @MaxDevilMoro: Per cercare di battere il centrodestra il PD deve chiederei voti a chi? 'con loro mai al governo' facendo addirittura il… - diwa1300 : @CarloCalenda Puttanate che si dicono,come un ringraziamento per gli elettori, ma che infine non hanno nessun effet… - adrianobusolin : RT @Enzo51387079: Merlino Basta elezioni ora una sana propaganda usanazista a suon di palle come hai annunciato nella tua locandina inizial… - Enzo51387079 : Merlino Basta elezioni ora una sana propaganda usanazista a suon di palle come hai annunciato nella tua locandina i… -