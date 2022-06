Edoardo Tavassi nudo all’Isola dei Famosi: Mercedezs lo spoglia con l’aiuto di Estefania (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’Isola dei Famosi 2022 sta per giungere alle battute finali. Il prossimo lunedì sera andrà in scena la semifinale e, anche per questo motivo, il clima in Honduras è più rilassato ed Edoardo Tavassi è finito con le “chiapp*” al vento. Edoardo Tavassi nudo all’Isola dei Famosi: Mercedez e Estefania lo spogliano Estefania Bernal e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’Isola dei2022 sta per giungere alle battute finali. Il prossimo lunedì sera andrà in scena la semifinale e, anche per questo motivo, il clima in Honduras è più rilassato edè finito con le “chiapp*” al vento.dei: Mercedez elonoBernal e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

andreastoolbox : #Isola 2022, Edoardo Tavassi a luci rosse: sfida Estefania e Mercedesz e resta nudo in mare - blogtivvu : Edoardo Tavassi nudo all’Isola dei Famosi: Mercedezs lo spoglia con l’aiuto di Estefania - fanpage : Edoardo resta senza mutande all'Isola dei famosi ?? - infoitcultura : Guendalina Tavassi, retroscena su Edoardo/ 'L'ho costretto a partecipare all'Isola…' - M_Ferrari327 : Ragazzi, però evitate di fare figure del cioccolattino per difendere i vs. preferiti... dai! Soprattutto se non sie… -