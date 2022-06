“Edoardo nudo!” Isola | all’improvviso lo spogliarello obbligato | si è ritrovato senza costume

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 giugno 2022)Tavassi è tornato a pieno regime sull’dei Famosi. La settimana scorsa ha passato alcuni giorni in infermeria ed ha dovuto abbandonare momentaneamente la spiaggia dove vivono gli altri naufraghi. Aveva lasciato l’insieme a Marco Cucolo che poi ha dovuto abbandonare per problemi fisici. PerTavassi un problema che si è risolto velocemente. Come ha rivelato Pipol Tv. “Tavassi è volato in infermeria insieme con Marco Cucolo per problemi fisici. Ma se Cucolo ha dovuto mollare, pernon sarà così (per fortuna). Il ragazzo secondo le nostre fonti ha avuto un problema al dente ma per la partita finale sarà in campo. E noi tifiamo per lui (e per Nicolas Vaporidis)”. Risolto il fastidio il naufrago ha fatto rientro ed è tornato di nuovo ...