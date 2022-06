Ecco perché Fedez ha pubblicato gli audio delle sue sedute dallo psicologo (Di mercoledì 15 giugno 2022) A tre mesi dall’operazione che gli ha permesso di asportare il cancro al pancreas, Fedez ha condiviso nelle sue storie Instagram gli audio della sua seduta con lo psicologo. Tra le tante emozioni condivise, un grido di paura è emerso più forte degli altri: “Non voglio morire, non voglio morire, ho paura che i miei figli non si ricorderanno neanche di me“, le parole strazianti del cantante milanese. Ospite di Tony Severo, Rosario Pellecchia e Romina Pierdomenico nel programma radiofonico 105 Friends, il rapper ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a pubblicare questi audio, rispondendo a chi lo ha accusato di narcisismo. Vi raccomandiamo... "Come fa Chiara Ferragni a stare con Fedez?", la risposta del rapper è epica “Io non avevo idea ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 15 giugno 2022) A tre mesi dall’operazione che gli ha permesso di asportare il cancro al pancreas,ha condiviso nelle sue storie Instagram glidella sua seduta con lo. Tra le tante emozioni condivise, un grido di paura è emerso più forte degli altri: “Non voglio morire, non voglio morire, ho paura che i miei figli non si ricorderanno neanche di me“, le parole strazianti del cantante milanese. Ospite di Tony Severo, Rosario Pellecchia e Romina Pierdomenico nel programma radiofonico 105 Friends, il rapper ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a pubblicare questi, rispondendo a chi lo ha accusato di narcisismo. Vi raccomandiamo... "Come fa Chiara Ferragni a stare con?", la risposta del rapper è epica “Io non avevo idea ...

