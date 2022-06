Ecco la medaglia della Luminara - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 15 giugno 2022) I fuochi d'artificio, i centomila lumini distribuiti su 20 chilometri di biancherie che incorniciano i lungarni. E una medaglia numismatica d'eccezione che celebra il ritorno finalmente in presenza ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 15 giugno 2022) I fuochi d'artificio, i centomila lumini distribuiti su 20 chilometri di biancherie che incorniciano i lungarni. E unanumismatica d'eccezione che celebra il ritorno finalmente in presenza ...

Pubblicità

oon_earth : Ecco chi si aggiudica la medaglia d'oro - FlorentinaTapuc : 22 teramani internati nei lager tedeschi insigniti della Medaglia d’Onore con decreto Presidenziale. Ecco i n… - FaraoneLino : 22 teramani internati nei lager tedeschi insigniti della Medaglia d’Onore con decreto Presidenziale. Ecco i n… - ShivaBakta : @cesco_78 @Novacula_Occami ecco quello è un altro lato della medaglia, ma boh stasera avevo in mente quest'altro - annideiricordi : RT @midicapure: Daje tutta, che stasera parte l'applauso di quelli che non sono seduti in parlamento. Ricordi il #DDLZan, ecco questo è il… -