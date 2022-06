"Ecco cosa dimostra". Mattia Santori fuori controllo: cosa gli scappa di bocca sulla Meloni (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ci mancava la sardina Mattia Santori a insultare Giorgia Meloni. Ancora una volta il "pesciolino" ha perso un'occasione per tacere. Infatti, subito dopo l'ottimo risultato delle amministrative da parte di Fratelli d'Italia, anche la sinistra radical chic che fluttua nel mare delle sardine ha perso la testa. E così la Meloni è diventata "ignorante". L'attacco di Santori è pesantissimo: "Un discorso intriso d'ignoranza e anacronismo, che dimostra come la destra italiana ed europea sia ferma a 30 anni fa", ha affermato Santori all'Adnkronos parlando dell'intervento da lei fatto in Spagna, dal palco di Vox. Un vero e proprio delirio con un solo scopo: infangare la leader di FdI. "La Meloni - dice all'AdnKronos - dovrebbe spiegarci come mai è a favore del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ci mancava la sardinaa insultare Giorgia. Ancora una volta il "pesciolino" ha perso un'occasione per tacere. Infatti, subito dopo l'ottimo risultato delle amministrative da parte di Fratelli d'Italia, anche la sinistra radical chic che fluttua nel mare delle sardine ha perso la testa. E così laè diventata "ignorante". L'attacco diè pesantissimo: "Un discorso intriso d'ignoranza e anacronismo, checome la destra italiana ed europea sia ferma a 30 anni fa", ha affermatoall'Adnkronos parlando dell'intervento da lei fatto in Spagna, dal palco di Vox. Un vero e proprio delirio con un solo scopo: infangare la leader di FdI. "La- dice all'AdnKronos - dovrebbe spiegarci come mai è a favore del ...

