È nato un nuovo bipolarismo dopo il primo turno delle Comunali? (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - Ha preso forma un 'nuovo bipolarismo' in ambito locale dopo il voto amministrativo dei dei giorni scorsi? È quanto ha cercato di capire l'Istituto Cattaneo che ha realizzato un'analisi sui flussi di voto per i candidati a sindaco del 2017 confrontati con quelli del 12 giugno 2022. Monza L'analisi dell'Istituto Cattaneo inizia da Monza, "dove il centrodestra, al termine del primo turno, è in testa con il sindaco uscente Allevi, il Movimento 5 stelle nel 2022 non ha presentato un proprio simbolo: il suo bacino elettorale del 2017 aveva dimensioni contenute (meno del 4% del corpo elettorale) e oggi sembra aver privilegiato l'astensione. Per il resto, anche se la stima è da prendere con le pinze per via delle dimensioni ridotte, il candidato di centrodestra sembra essere stato ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - Ha preso forma un '' in ambito localeil voto amministrativo dei dei giorni scorsi? È quanto ha cercato di capire l'Istituto Cattaneo che ha realizzato un'analisi sui flussi di voto per i candidati a sindaco del 2017 confrontati con quelli del 12 giugno 2022. Monza L'analisi dell'Istituto Cattaneo inizia da Monza, "dove il centrodestra, al termine del, è in testa con il sindaco uscente Allevi, il Movimento 5 stelle nel 2022 non ha presentato un proprio simbolo: il suo bacino elettorale del 2017 aveva dimensioni contenute (meno del 4% del corpo elettorale) e oggi sembra aver privilegiato l'astensione. Per il resto, anche se la stima è da prendere con le pinze per viadimensioni ridotte, il candidato di centrodestra sembra essere stato ...

Pubblicità

micheleorsini71 : RT @ProfCampagna: Dopo il discorso imperialista di Putin, non ha più senso invitare suoi sostenitori nelle trasmissioni televisive per port… - LBiglione : RT @ProfCampagna: Dopo il discorso imperialista di Putin, non ha più senso invitare suoi sostenitori nelle trasmissioni televisive per port… - alexbottoni : RT @ProfCampagna: Dopo il discorso imperialista di Putin, non ha più senso invitare suoi sostenitori nelle trasmissioni televisive per port… - Poldoncino : RT @ProfCampagna: Dopo il discorso imperialista di Putin, non ha più senso invitare suoi sostenitori nelle trasmissioni televisive per port… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Dopo il discorso imperialista di Putin, non ha più senso invitare suoi sostenitori nelle trasmissioni televisive per port… -