Dybala Roma, la rivelazione: non c'è mai stato un tentativo giallorosso (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dybala Roma, la rivelazione di Sky Sport: nessun vero tentativo è stato fatto dai giallorossi per il numero 10 argentino Totti ha spinto per Dybala alla Roma, ma i giallorossi non hanno mai presentato un'offerta al fantasista. Sky Sport ha spiegato che non è mai arrivato un affondo vero e proprio per il calciatore, non c'è stata un'offerta concreta da parte dei Friedkin per portarlo all'ombra del Colosseo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

