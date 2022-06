Drusilla Foer | bocciata o promossa da Maurizio Costanzo? Ecco cosa pensa di lei

Pubblicità

Link4Universe : Finalmente posso dirvi che sono su @RaiDue ! Mi trovate in una splendida trasmissione chiamata… - IOdonna : È davvero la nuova Grace Kelly della tv? Il confronto di stili - GalantoMassimo : RT @fraversion: Drusilla Foer sulle indiscrezioni di questi giorni sulla sua partecipazione a #Sanremo2023. “Tornerà a Sanremo?”, le chiede… - SMSNEWSOFFICIAL : MANTOVA LIVE ESTATE – All’Esedra di Palazzo Te @Drusilla_Foer @CarmenConsoli e @Mahmood_Music - patrizia2002 : @RaiDue @Drusilla_Foer Confesso che la guardo ogni sera e che mi ha disintossicata da una soap che seguo da 15 anni alla stessa ora. ? -

In occasione di un'intervista al programma radiofonico Facciamo finta che,risponde all' indiscrezione su Sanremo 2023 . Secondo i rumor , Amadeus avrebbe pensato di richiamarla al ...Sembrerebbe chesia molto contenta di far parte anche di questa edizione, anche se per la conferma dovremmo aspettare ancora un po'. Sanremo 2023: ecco una delle prime donne che ...«Chissà forse ce la posso fare», rifletteva Drusilla Foer all’inizio della prima puntata di l’Almanacco del giorno dopo, in onda su Rai 2 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 19.50. Si riferiva a ...La conduttrice risponde alle indiscrezioni sulla sua presenza nella prossima edizione del Festival e svela un dettaglio importante per lei ...