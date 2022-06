Droga: rissa tra bande, ordinanza 'arrestati non preoccupati per famiglia vittima' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 mag. (Adnkronos) - Anche a mesi di distanza dall'omicidio del 21enne Dimitry Simone Stucchi "non sembra che i protagonisti della rissa abbiano assunto consapevolezza della gravità delle loro azioni, tenuto conto che, ad alcune settimane di distanza dai fatti, molti di loro, intercettati, apparivano preoccupati delle conseguenze delle indagini a loro carico più che del danno procurato ai famigliari di Stucchi Simone dall'uccisione del loro congiunto". E' quanto scrive il gip del tribunale ordinario di Milano Luca Milani nel provvedimento che riguarda l'arresto di 19 maggiorenni (una seconda misura cautelare riguarda cinque minori) per la rissa tra bande - per motivi legati alla consegna di una partita di Droga - avvenuta la sera del 29 settembre 2021 a Pessano con Bornago, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 mag. (Adnkronos) - Anche a mesi di distanza dall'omicidio del 21enne Dimitry Simone Stucchi "non sembra che i protagonisti dellaabbiano assunto consapevolezza della gravità delle loro azioni, tenuto conto che, ad alcune settimane di distanza dai fatti, molti di loro, intercettati, apparivanodelle conseguenze delle indagini a loro carico più che del danno procurato airi di Stucchi Simone dall'uccisione del loro congiunto". E' quanto scrive il gip del tribunale ordinario di Milano Luca Milani nel provvedimento che riguarda l'arresto di 19 maggiorenni (una seconda misura cautelare riguarda cinque minori) per latra- per motivi legati alla consegna di una partita di- avvenuta la sera del 29 settembre 2021 a Pessano con Bornago, ...

Pubblicità

TV7Benevento : Droga: rissa tra bande, ordinanza 'arrestati affascinati da armi e adrenalina violenza' - - eccapecca : Omicidio in rissa tra bande, 24 arresti in #Lombardia. 24 arresti inerenti un'indagine per l'omicidio di un 21enne… - youtgnet : Ventunenne ucciso nella rissa partita dai social: 24 arresti nel Milanese - RassegnaZampa : #Milano, omicidio #SimoneStucchi: 24 arresti, tra cui 2 minorenni. La rissa scatenata tra due bande per questioni d… - Gazzettino : Milano, omicidio Simone Stucchi: 24 arresti, tra cui 2 minorenni. La rissa scatenata tra due bande per questioni di… -