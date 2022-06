Droga: rissa tra bande, ordinanza 'arrestati affascinati da armi e adrenalina violenza' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu. (Adnkronos) - I 19 maggiorenni (una seconda misura cautelare riguarda anche cinque minori) arrestati dai carabinieri di Milano responsabili, a vario titolo, di concorso in omicidio, rissa aggravata, lesioni personali, detenzione di Droga e tentata estorsione, nonostante incensurati (tranne uno) "hanno dimostrato una notevole capacità a delinquere, arricchita dall'assoluta mancanza di consapevolezza circa l'effettiva entità delle azioni illecite compiute, pregiudizievoli per l'altrui incolumità". E' quanto si legge nell'ordinanza del gip del tribunale ordinario di Milano Luca Milani nel provvedimento che riguarda la rissa tra due bande - per motivi legati alla consegna di una partita di Droga - avvenuta la sera del 29 settembre 2021, in cui fu ucciso a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu. (Adnkronos) - I 19 maggiorenni (una seconda misura cautelare riguarda anche cinque minori)dai carabinieri di Milano responsabili, a vario titolo, di concorso in omicidio,aggravata, lesioni personali, detenzione die tentata estorsione, nonostante incensurati (tranne uno) "hanno dimostrato una notevole capacità a delinquere, arricchita dall'assoluta mancanza di consapevolezza circa l'effettiva entità delle azioni illecite compiute, pregiudizievoli per l'altrui incolumità". E' quanto si legge nell'del gip del tribunale ordinario di Milano Luca Milani nel provvedimento che riguarda latra due- per motivi legati alla consegna di una partita di- avvenuta la sera del 29 settembre 2021, in cui fu ucciso a ...

