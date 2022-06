Dragon’s Dogma, il decimo anniversario porta con se un evento celebrativo: ecco quando e dove seguirlo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ebbene sì: sono già passati dieci anni dall’uscita sugli scaffali di uno dei GDR più apprezzati degli ultimi tempi. Parliamo di Dragon’s Dogma, che nel 2022 compie dieci anni dalla sua originale uscita su console PlayStation 3 ed Xbox 360. Dragon’s Dogma festeggia i 10 anni – 15622 www.computermagazine.it10 anni ci separano dall’uscita di Dragon’s Dogma, uno dei giochi di ruolo a stampo occidentale più apprezzati degli ultimi tempi. Il titolo, che inizialmente uscì su console dell’epoca, vale a dire PlayStation 3 ed Xbox 360, torna oggi protagonista di un evento a lui dedicato, proprio per festeggiare i 10 anni che ci separano dalla sua messa in commercio. Il giorno e l’ora per seguire l’evento sarà nella notte tra il 16 ed il 17 giugno, alle ore ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ebbene sì: sono già passati dieci anni dall’uscita sugli scaffali di uno dei GDR più apprezzati degli ultimi tempi. Parliamo di, che nel 2022 compie dieci anni dalla sua originale uscita su console PlayStation 3 ed Xbox 360.festeggia i 10 anni – 15622 www.computermagazine.it10 anni ci separano dall’uscita di, uno dei giochi di ruolo a stampo occidentale più apprezzati degli ultimi tempi. Il titolo, che inizialmente uscì su console dell’epoca, vale a dire PlayStation 3 ed Xbox 360, torna oggi protagonista di una lui dedicato, proprio per festeggiare i 10 anni che ci separano dalla sua messa in commercio. Il giorno e l’ora per seguire l’sarà nella notte tra il 16 ed il 17 giugno, alle ore ...

Pubblicità

Pschirki : RT @Marcodrums1: Dragon’s Dogma - Cominciamo l'avventura insieme a Marcodrums Games - Marcodrums1 : Dragon’s Dogma - Cominciamo l'avventura insieme a Marcodrums Games - TristeMietitore : Sto notando un grande trambusto da parte di Capcom in occasione del decennale di Dragon's Dogma. Voglio solo chiede… - infoitscienza : Dragon's Dogma: annunciato un evento digitale per il decimo anniversario - GianlucaOdinson : Migliori giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di cinque euro, c'è anche Dragon's Dogma -

Dragon's Dogma: evento celebrativo in programma per il 16 giugno, possibile annuncio in vista Molti fan si aspettavano di vedere un annuncio relativo al chiacchierato sequel di Dragon's Dogma durante il Capcom Showcase di lunedì 13 giugno, ma nel corso dell'evento, lo studio giapponese si è limitato a rinviare l'appuntamento a giovedì, tra due giorni, quando si terrà un vero ... Resident Evill Village in terza persona e tutte le altre novità di Capcom MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK EXOPRIMAL DRAGON'S DOGMA RESIDENT EVIL VILLAGE RESIDENT EVIL 4 REMAKE RESIDENT EVIL 2, 3 E 7 MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK In apertura è stato mostrato un trailer di ... Everyeye Videogiochi Molti fan si aspettavano di vedere un annuncio relativo al chiacchierato sequel didurante il Capcom Showcase di lunedì 13 giugno, ma nel corso dell'evento, lo studio giapponese si è limitato a rinviare l'appuntamento a giovedì, tra due giorni, quando si terrà un vero ...MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK EXOPRIMALRESIDENT EVIL VILLAGE RESIDENT EVIL 4 REMAKE RESIDENT EVIL 2, 3 E 7 MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK In apertura è stato mostrato un trailer di ... Dragon's Dogma: evento annunciato per il 17 giugno, lo seguiamo su Twitch