Draghi | Macron e Scholz diretti a Kiev | domani incontro con Zelensky

(Adnkronos) – (dall'inviato Piero Spinucci) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e il presidente francese, Emmanuel Macron, sono in viaggio in queste ore verso Kiev, dove domani incontreranno il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. I tre leader europei porteranno un forte messaggio di solidarietà a Zelensky e al popolo ucraino. Un messaggio all'insegna dell'unità e della piena coesione dei Paesi europei nel condannare l'invasione dell'Ucraina, nel sanzionare la Russia e nell'aiutare Kiev. Durante la visita verranno affrontate le varie dimensioni del conflitto. Si farà il punto sugli ultimi sviluppi della situazione del Donbass, ma anche un'analisi sulle forze in campo e sull'esercito ucraino in ...

