Draghi assicura: "Sostegno all'Ucraina". E prepara una missione a Kiev (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - Seconda e ultima giornata in Israele di Mario Draghi, tornato a Roma per preparare la missione in Ucraina. Giornata iniziata con la visita allo Yad Vashem: per il premier è luogo di ispirazione per quanto sta avvenendo in Ucraina, "possa il silenzio di questo luogo esserci di aiuto per affrontare la violenza dei nostri tempi", dice visibilmente commosso il premier che dedica quasi due ore alla visita del Museo dell'Olocausto per poi recarsi dal primo ministro israeliano Bennett. L'incontro con quest'ultimo si prolunga oltre il dovuto, sul tavolo - oltre alla richiesta di supporto per uscire dalla dipendenza del gas russo - il tema della guerra del grano, la necessità di aprire corridoi perchè "c'è poco tempo". Il presidente del Consiglio ringrazia Israele per la sua mediazione e prima di ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - Seconda e ultima giornata in Israele di Mario, tornato a Roma perre lain. Giornata iniziata con la visita allo Yad Vashem: per il premier è luogo di ispirazione per quanto sta avvenendo in, "possa il silenzio di questo luogo esserci di aiuto per affrontare la violenza dei nostri tempi", dice visibilmente commosso il premier che dedica quasi due ore alla visita del Museo dell'Olocausto per poi recarsi dal primo ministro israeliano Bennett. L'incontro con quest'ultimo si prolunga oltre il dovuto, sul tavolo - oltre alla richiesta di supporto per uscire dalla dipendenza del gas russo - il tema della guerra del grano, la necessità di aprire corridoi perchè "c'è poco tempo". Il presidente del Consiglio ringrazia Israele per la sua mediazione e prima di ...

