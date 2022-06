Dopo il flop elettorale rissa nel M5s | Turco vice di Conte | «Senza di lui è la fine» Battelli | «Parole vergognose»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 giugno 2022) «Sia chiaro,il presidentei 5 Stelle, di fatto, non esistono». È bastata questa frase del senatore grillino Marioa fare far scoppiare di nuovo la tensione all’interno del M5s, dove i malumori per il disastroalle ultime Comunali covava già sotto la cenere. Le dichiarazioni del senatore tarantino,di Giuseppenel MoVimento, all’ultima domanda di un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno sono state viste da diversi parlamentari come la negazione dei principi storici del MoVimento, a cominciare dal mitologico uno vale uno. La reazione più dura è arrivata dal deputato Sergio, che sul suo profilo Instagram ha tuonato: «, ma stiamo scherzando?». Proprio ...