Donne "vendute" per poche centinaia di dollari: che cos'è la tratta di esseri umani in Cina (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lei è Xiao Huamei. È solo una delle tante Donne vittima della cosiddetta "tratta delle mogli". Un traffico di esseri umani... Leggi su europa.today (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lei è Xiao Huamei. È solo una delle tantevittima della cosiddetta "delle mogli". Un traffico di...

Pubblicità

yennefair : @FPalomba96 I ruoli di genere incasellano tutti ma la classe oppressa è quella delle donne, perché sono le donne a… - InfinitoIsacco : RT @MEcosocialista: Quanti sanno che ci sono 16 guerre in Africa? Quanti sanno che con le bombe vendute dal governo #Renzi Bin Salman ha f… - InfinitoIsacco : RT @MEcosocialista: Quanti sanno che ci sono 16 guerre in Africa? Quanti sanno che con le bombe vendute dal governo #Renzi Bin Salman ha f… - InfinitoIsacco : RT @MEcosocialista: Quanti sanno che ci sono 16 guerre in Africa? Quanti sanno che con le bombe vendute dal governo #Renzi Bin Salman ha f… -