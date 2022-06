Donnarumma: All’Italia mancava ‘tutto’ nella sconfitta della Germania (Di mercoledì 15 giugno 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Un ribelle Gianluigi Donnarumma ha affermato che avrà la “testa alta” dopo la sconfitta per 5-2 dell’Italia in casa della Germania nella Nations League martedì. La Germania era in vantaggio 5-0 in una fase a Monchengladbach e indossando la fascia di capitano, il portiere azzurro ha avuto una serata deludente personalmente, con Timo Werner che gli ha pizzicato la palla di dosso prima del 4-0. I gol di Wilfried Gnonto e Alessandro Bastoni hanno fornito una piccola consolazione in ritardo per l’Italia, ma per una squadra inesperta, la sconfitta di martedì è stata un duro promemoria del margine di errore del calcio internazionale. Alla domanda se la distribuzione con i piedi fosse un aspetto di cui aveva bisogno ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Un ribelle Gianluigiha affermato che avrà la “testa alta” dopo laper 5-2 dell’Italia in casaNations League martedì. Laera in vantaggio 5-0 in una fase a Monchengladbach e indossando la fascia di capitano, il portiere azzurro ha avuto una serata deludente personalmente, con Timo Werner che gli ha pizzicato la palla di dosso prima del 4-0. I gol di Wilfried Gnonto e Alessandro Bastoni hanno fornito una piccola consolazione in ritardo per l’Italia, ma per una squadra inesperta, ladi martedì è stata un duro promemoria del margine di errore del calcio internazionale. Alla domanda se la distribuzione con i piedi fosse un aspetto di cui aveva bisogno ...

Gianluca_8 : La differenza tra Italia e Germania? Mancini i 'titolari' li ha mandati in vacanza, Flick i migliori li tiene tutti… - Aurix957 : All'Italia manca umiltà. Donnarumma dovrebbe imparare a crescere invece di offendersi. Sei un campione quando agli… - fabiomariatrav1 : #Donnarumma si porta in Italia la colpa di aver preferito il PSG al Milan, Parigi a Milano. I tifosi provinciali no… - pirrone_gino : @Azzurri Ripeto per l'ennesima volta che il portiere dell'Italia Donnarumma non è più all'altezza, sbaglia continuamente. - _iamamess__ : Donnarumma cambia lavoro, fai un favore all'Italia intera... #GermaniaItalia -