“Dobbiamo fermare i carri armati russi affinché non arrivino a Praga”, Zelensky riaccende i fantasmi dei Cechi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Stavolta il video-collegamento era con il parlamento Ceco e, nell’ambito del suo intervento, il presidente ucraino ha colto l’occasione anche ‘per mettere in guardia’ il governo di Praga (fra l’altro memore di una tragica ‘primavera’): “I carri armati russi che prendono d’assalto le città del Donbass ucraino, che stanno cercando di avanzare verso Kharkiv, Nikolaev, Zaporozhye, devono essere fermati o espulsi dal territorio dell’Ucraina indipendente. affinché non vengano mai a Praga, o Ostrava, né a Brno, né a Plzen, né a Karlovy Vary, né in nessun’altra città del nostro continente. È in Ucraina che la battaglia per il futuro dell’Europa è ancora in corso“. Zelensky: “L’Ucraina chiede sostegno con i principi fondamentali della vostra storia: siamo con voi, siate con ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) Stavolta il video-collegamento era con il parlamento Ceco e, nell’ambito del suo intervento, il presidente ucraino ha colto l’occasione anche ‘per mettere in guardia’ il governo di(fra l’altro memore di una tragica ‘primavera’): “Iche prendono d’assalto le città del Donbass ucraino, che stanno cercando di avanzare verso Kharkiv, Nikolaev, Zaporozhye, devono essere fermati o espulsi dal territorio dell’Ucraina indipendente.non vengano mai a, o Ostrava, né a Brno, né a Plzen, né a Karlovy Vary, né in nessun’altra città del nostro continente. È in Ucraina che la battaglia per il futuro dell’Europa è ancora in corso“.: “L’Ucraina chiede sostegno con i principi fondamentali della vostra storia: siamo con voi, siate con ...

