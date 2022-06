Disfatta Italia, Mancini ora rischia? C’è l’indizio sul ribaltone in panchina (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo la debacle della sua Italia contro la Germania, la permanenza di Mancini sulla panchina della Nazionale potrebbe essere a rischio. La stagione dell’Italia di Roberto Mancini, terminata con la cocente sconfitta di ieri sera contro la Germania di Flick, può ritenersi sicuramente fallimentare. Gli azzurri, infatti, sono letteralmente crollati dopo la vittoria dell’Europeo dell’anno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo la debacle della suacontro la Germania, la permanenza disulladella Nazionale potrebbe essere a rischio. La stagione dell’di Roberto, terminata con la cocente sconfitta di ieri sera contro la Germania di Flick, può ritenersi sicuramente fallimentare. Gli azzurri, infatti, sono letteralmente crollati dopo la vittoria dell’Europeo dell’anno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

SiiocaMilan : RT @SkySport: #Italia, non è tutto da buttare dopo la disfatta in #Germania - SkySport : #Italia, non è tutto da buttare dopo la disfatta in #Germania - TUTTOJUVE_COM : Disfatta Italia, Mancini saldo al timone ma si aprono scommesse su successore: sullo sfondoi Cannavaro e non solo... - infoitsport : Italia, non è tutto da buttare dopo la disfatta in Germania - sportli26181512 : Italia, non è tutto da buttare dopo la disfatta in Germania: La disastrosa sconfitta di Mönchengladbach contro la G… -