Disastro Isola dei famosi, salta tutto all'improvviso: la situazione è gravissima (Di mercoledì 15 giugno 2022) A L'Isola dei famosi 2022 una bufera mette sotto sopra tutto. Un evento impressionante che getta lo studio nella disperazione Durante la puntata di ieri, 13 giugno 2022, de L'Isola dei famosi è successa una cosa inaspettata. all'improvviso è saltato il collegamento con l'Honduras. Ecco cosa è successo che ha gettato tutti nello stupore. Alvin, l'inviato dell'edizione dell'Isola di quest'anno, non appena Ilary Blasi ha aperto il collegamento con l'Honduras ha spiegato le condizioni meteorologiche del giorno. Aveva anticipato che, molto probabilmente, sarebbe potuto saltare il collegamento a causa delle condizioni atmosferiche non alquanto favorevoli. A dir la verità, infatti, la situazione era ...

