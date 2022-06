Dimagrire nel modo giusto? Ecco le diete e i comportamenti da evitare. Pigozzi: “Insalata? Se consumata come antipasto ok…” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di diete dimagranti per battere la corsa contro il tempo in vista di prove costume o per la voglia di indossare abiti più ridotti… Che fare per raggiungere la meta agognata del peso forma? Escludendo tutte le diete fai-da-te, è fondamentale affidarsi a esperti nutrizionisti. Abbiamo allora chiesto al dottor Paolo Pigozzi, medico nutrizionista e autore di numerosi saggi su alimentazione e cure naturali, quali miti da sfatare circolano sulle diete e quali sono invece i consigli più efficaci da osservare per la sfida alla bilancia. Bisogna rinunciare ai carboidrati per perdere peso?“Se partiamo dal presupposto vero che il sovrappeso e l’obesità sono malattie croniche, occorre prestare attenzione a quanto suggerisce il WCRF (Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro) a proposito delle strategie nutrizionali buone per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo didimagranti per battere la corsa contro il tempo in vista di prove costume o per la voglia di indossare abiti più ridotti… Che fare per raggiungere la meta agognata del peso forma? Escludendo tutte lefai-da-te, è fondamentale affidarsi a esperti nutrizionisti. Abbiamo allora chiesto al dottor Paolo, medico nutrizionista e autore di numerosi saggi su alimentazione e cure naturali, quali miti da sfatare circolano sullee quali sono invece i consigli più efficaci da osservare per la sfida alla bilancia. Bisogna rinunciare ai carboidrati per perdere peso?“Se partiamo dal presupposto vero che il sovrappeso e l’obesità sono malattie croniche, occorre prestare attenzione a quanto suggerisce il WCRF (Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro) a proposito delle strategie nutrizionali buone per ...

