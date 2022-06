“Dietro c’è Bill Gates”, l’ultimo delirio di Sara Cunial che vota no al piano europeo contro il cancro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Questa volta non si è presentata nell’Aula di Montecitorio brandendo aglio e acquasanta. Ma, nonostante tutto ciò, Sara Cunial è riuscita a prendersi nuovamente il palcoscenico. Alla Camera, infatti, oggi è stata approvata all’unanimità (tranne uno, per l’appunto) la mozione unitaria che impegna il governo italiano ad attingere a piene mani e a recepire il piano europeo per la lotta al cancro. Un unico no, arrivato (e rivendicato) proprio da quel banco occupato dalla deputata espulsa dal MoVimento 5 Stelle. Ma perché è stata l’unica a dire di no? Le motivazioni fanno rimpiangere l’aglio e l’acqua santa. Sara Cunial e il delirio per dire no al piano europeo contro il cancro “Oggi alla ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Questa volta non si è presentata nell’Aula di Montecitorio brandendo aglio e acquasanta. Ma, nonostante tutto ciò,è riuscita a prendersi nuovamente il palcoscenico. Alla Camera, infatti, oggi è stata approvata all’unanimità (tranne uno, per l’appunto) la mozione unitaria che impegna il governo italiano ad attingere a piene mani e a recepire ilper la lotta al. Un unico no, arrivato (e rivendicato) proprio da quel banco occupato dalla deputata espulsa dal MoVimento 5 Stelle. Ma perché è stata l’unica a dire di no? Le motivazioni fanno rimpiangere l’aglio e l’acqua santa.e ilper dire no alil“Oggi alla ...

