Pubblicità

forumJuventus : (TS) 'Di Maria è chiamato a sciogliere i suoi dubbi in settimana. La Juve lo aspetta ma ha posto un limite'?… - Gazzetta_it : Il Barcellona molla Di Maria, la Juve aspetta una risposta a ore - Gazzetta_it : Perché Allegri preferisce Di Maria a Berardi #Juve #calciomercato - sportli26181512 : Di Maria, Juve pronta ad alzarsi le tasse pur di chiudere: le ultime: Una stagione a 7 milioni: per avere l’argenti… - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: (TS) 'Di Maria: entro venerdi l'argentino torna a Parigi,la Juve aspetta e intanto incontrerà l'entourage di Zaniolo'? h… -

TORINO - Tra un passo avanti e un passo indietro, la partita per Angel Diè in corso. E può ancora finire in ogni modo. La, ovviamente, spera che possa concludersi con un esito positivo. È per questo che sì lavora alla Continassa, per fare in modo che le ...... quando laannuncerà il ritorno di Pogba in bianconero, sei anni dopo la sua partenza. La situazione per l'esterno d'attacco Continuano a scendere invece le quotazioni di Diper il ruolo ...La Juventus punta a tornare in lotta per lo scudetto il prossimo anno dopo un paio di stagioni difficili. Dopo aver vinto il nono titolo consecutivo di Serie ...Intrecci di mercato con possibili risvolti che coinvolgano anche sul futuro di due calciatori di proprietà del club partenopeo.