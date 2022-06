Deulofeu sempre più vicino al Napoli: stabiliti anche stipendio e durata del contratto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Gerard Deulofeu sarà con ogni probabilità il terzo acquisto estivo di De Laurentiis, dopo le operazioni che hanno portato in azzurro Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia. L’ormai ex giocatore dell’Udinese è stato corteggiato anche in Spagna, in particolare da Villarreal e Real Sociedad, ma il Napoli gli garantisce la possibilità di disputare la Champions League, punto fondamentale nella sua scelta definitiva. Da giorni e giorni ormai si parla di come Deulofeu sia sempre più vicino agli azzurri. Lo riporta anche l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, secondo cui l’offerta del Napoli all’Udinese si aggira sui 15 milioni più bonus. FOTO: Getty – Deulofeu Udinese La differenza con i friulani (che ne chiedono 20) è quindi ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 giugno 2022) Gerardsarà con ogni probabilità il terzo acquisto estivo di De Laurentiis, dopo le operazioni che hanno portato in azzurro Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia. L’ormai ex giocatore dell’Udinese è stato corteggiatoin Spagna, in particolare da Villarreal e Real Sociedad, ma ilgli garantisce la possibilità di disputare la Champions League, punto fondamentale nella sua scelta definitiva. Da giorni e giorni ormai si parla di comesiapiùagli azzurri. Lo riportal’esperto di calciomercato Nicolò Schira, secondo cui l’offerta delall’Udinese si aggira sui 15 milioni più bonus. FOTO: Getty –Udinese La differenza con i friulani (che ne chiedono 20) è quindi ...

Pubblicità

Juventus_Fc_ITA : Gerard #Deulofeu si avvicina sempre di più al #Napoli. Gli Azzurri hanno offerto 15 milioni di euro + bonus all'… - Napoli_Report : #Deulofeu è sempre più vicino al #Napoli: offerti €15M + bonus all’#Udinese per cercare di chiudere l’affare. Ingag… - pulcinella77 : RT @Armando70296762: @lucacerchione Io sono sincero Luca a me Deulofeu non convince per nulla , non capisco dove verrà schierato.Dato che l… - CalcioPillole : Il mercato del #Napoli si concentra sulla chiusura dell'affare per #Deulofeu. L'accordo è stato trovato con l'Udine… - NapoliAddict : TMW - Deulofeu si avvicina sempre di più al Napoli. I dettagli #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | AreaNapoli -