Dermatite atopica, in estate sotto controllo con gel facili da spalmare (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – La Dermatite atopica è una malattia cronica della pelle che colpisce a tutte le età, anche se l’insorgenza e l’incidenza sono maggiori nei primi anni di vita. Interessa infatti il 20-30% dei bambini (circa 1 milione in Italia) ed è presente in età adulta nel 3% della popolazione (circa 1,5 milioni di adulti). In due terzi dei casi, infatti, la malattia tende a placarsi con l’arrivo della pubertà e con il conseguente aumento della produzione di sebo. Si tratta di una patologia non contagiosa su base genetica, causata da diversi fattori, primo fra tutti un’insufficiente produzione di alcuni lipidi o un’alterazione a carico di una proteina chiamata filaggrina, la quale causa un’eccessiva secchezza della pelle. Come molte patologie della pelle, la Dermatite atopica ha un forte impatto psicologico, per i ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Laè una malattia cronica della pelle che colpisce a tutte le età, anche se l’insorgenza e l’incidenza sono maggiori nei primi anni di vita. Interessa infatti il 20-30% dei bambini (circa 1 milione in Italia) ed è presente in età adulta nel 3% della popolazione (circa 1,5 milioni di adulti). In due terzi dei casi, infatti, la malattia tende a placarsi con l’arrivo della pubertà e con il conseguente aumento della produzione di sebo. Si tratta di una patologia non contagiosa su base genetica, causata da diversi fattori, primo fra tutti un’insufficiente produzione di alcuni lipidi o un’alterazione a carico di una proteina chiamata filaggrina, la quale causa un’eccessiva secchezza della pelle. Come molte patologie della pelle, laha un forte impatto psicologico, per i ...

Pubblicità

Adnkronos : Si tratta di una malattia cronica della pelle che colpisce a tutte le età, anche se l'insorgenza e l'incidenza sono… - TV7Benevento : Dermatite atopica, in estate sotto controllo con gel facili da spalmare - - italiaserait : Dermatite atopica, in estate sotto controllo con gel facili da spalmare - LocalPage3 : Dermatite atopica, in estate sotto controllo con gel facili da spalmare - lifestyleblogit : Dermatite atopica, in estate sotto controllo con gel facili da spalmare - -