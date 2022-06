Dermatite atopica, in estate sotto controllo con gel facili da spalmare (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) - La Dermatite atopica è una malattia cronica della pelle che colpisce a tutte le età, anche se l'insorgenza e l'incidenza sono maggiori nei primi anni di vita. Interessa infatti il 20-30% dei bambini (circa 1 milione in Italia) ed è presente in età adulta nel 3% della popolazione (circa 1,5 milioni di adulti). In due terzi dei casi, infatti, la malattia tende a placarsi con l'arrivo della pubertà e con il conseguente aumento della produzione di sebo. Si tratta di una patologia non contagiosa su base genetica, causata da diversi fattori, primo fra tutti un'insufficiente produzione di alcuni lipidi o un'alterazione a carico di una proteina chiamata filaggrina, la quale causa un'eccessiva secchezza della pelle. Come molte patologie della pelle, la Dermatite atopica ha un forte impatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) - Laè una malattia cronica della pelle che colpisce a tutte le età, anche se l'insorgenza e l'incidenza sono maggiori nei primi anni di vita. Interessa infatti il 20-30% dei bambini (circa 1 milione in Italia) ed è presente in età adulta nel 3% della popolazione (circa 1,5 milioni di adulti). In due terzi dei casi, infatti, la malattia tende a placarsi con l'arrivo della pubertà e con il conseguente aumento della produzione di sebo. Si tratta di una patologia non contagiosa su base genetica, causata da diversi fattori, primo fra tutti un'insufficiente produzione di alcuni lipidi o un'alterazione a carico di una proteina chiamata filaggrina, la quale causa un'eccessiva secchezza della pelle. Come molte patologie della pelle, laha un forte impatto ...

