Depressione | impulso omicida | psicosi | perché Martina Patti ha ucciso la figlia Elena Del Pozzo

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 giugno 2022) «Non ricordo cosa sia passato per la mia mente quando ho colpito mia, anzi posso dire che non mi è passato nessun pensiero, era come se in quel momento fossi stata una persona diversa».Vanessa, 24 anni, haDelcon almeno tre coltellate. Poi ha seppellito il suo cadavere in un campo dietro casa. Infine, ha pianificato la storia del rapimento da parte di tre uomini armati all’uscita dall’asilo della zona di Piano di Tremestieri, nella strada tra Mascalucia e San Giovanni La Punta. Per questo la procura di Catania le contesta l’omicidio volontario e premeditato. Anche se la donna non ha saputo spiegare ai carabinieri il movente: «Ricordo soltanto il coltello, ma non ricordo altro, non ero in me, non ero io». La vicenda Per ricostruire cosa è ...