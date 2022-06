Depilazione | per gli italiani è questione di estetica e non di genere

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Pexels Cottonbro Appesi al chiodo pantaloni lunghi, calze e golfini, come ogni estate, gambe e braccia tornano protagoniste con o senza. C’è chi, un po’ per igiene e un po’ per, mostra una pelle liscia come la seta. E chi sfoggia la peluria senza timore perché, da qualche tempo, il mondo è diventato un posto più inclusivo. Ma qual è il rapporto deglicon i peli superflui? Quali le tecniche depilatorie più gettonate? E le ultime tecnologie da tenere d’occhio?: glisi piacciono lisci L’82% delle donne e degli uominiricorre allatutto l’anno. Solo l’11% lo fa esclusivamente nei mesi più caldi. La conferma arriva da un’indagine di Philips, secondo la quale il 79% dei nostri connazionali si ...

Paris, la figlia di Michael Jackson, nn si depila le ascelle: "Non lo faccio solo per fare vedere chi sono agli uom…

Consigliunaperfetta Prima di procedere con ogni tipo di trattamentola rimozione dei peli superflui, effettuate uno scrub su tutto il corpo. Esfoliare ed eliminare le cellule ... Depilazione con rasoio: i consigli per scoprire come farla bene è il momento di idratare la pelle con creme fluide e leggere che contrastino la comparsa di screpolature e irritazioni una volta terminata la depilazione.