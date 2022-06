Dembelé via da Barcellona, si riavvicina al Paris Saint - Germain (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il futuro dell'ala di punta Ousmane Dembélé è ancora in alto mare, tuttavia nelle ultime ore ha ripreso quota l'ipotesi che il francese del Barcellona (fino al 30 giugno) possa finire al PSG. Secondo ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il futuro dell'ala di punta Ousmane Dembélé è ancora in alto mare, tuttavia nelle ultime ore ha ripreso quota l'ipotesi che il francese del(fino al 30 giugno) possa finire al PSG. Secondo ...

In questo scenario Dembelé arriverebbe a parametro zero, dopo che il Barcellona - nel 2017 - lo pagò 105 milioni, più 40 di bonus, prelevandolo dal Borussia Dortmund. 15 giugno 2022 Liverpool, Nunez sarà il nuovo attaccante: colpo di calciomercato da 100 milioni ... andrà via a costo zero. Il difensore danese si è già promesso al Barcellona , ma potrà essere ...blaugrana riusciranno a vendere qualcuno per rientrare tra i paletti imposti dalla Liga OUSMANE DEMBELÉ ...