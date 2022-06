De Luca al vetriolo contro Letta | “Ha messo insieme il peggio del Pci e della Dc”

Fortementein.com

Quindi una analisi aldel voto di domenica: " Ho provato a forzare modalità paramafiose ... Beffa finale per Adinolfi è il singolo voto ottenuto daVittori, che si era candidato sull'isola ...Al, invece, il consigliere regionale dem, Fabrizio Cesetti che certo non ci va per il ... quella del consigliere dem, che dà anche la stura alla riflessione del segretario provinciale Pd,... Paolo Bonolis attacca duramente Luca Laurenti. Le parole sono al vetriolo, da non credere Dentro una tempesta elettrica e con un uragano in agguato, passa il turno l'attore greco e bocciato Gennaro Auletto, che se ne torna a casa. In nomination, Mercedesz Henger e Nick Luciani. Le "scaramu ...Isola dei Famosi, prima del loro ingresso Soleil Sorge e Vera Gemma non si risparmiano e lanciano delle frecciatine ad alcuni naufraghi ...